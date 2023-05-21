Siirt’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Siirt-Kurtalan karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Siirt’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Kaza, kent merkezi Afetevler Mahallesi Ford Kavşağı'nda meydana geldi. H.B. yönetimindeki 33 AJS 468 plakalı kamyonet ile M.Y. iradesindeki 77 BN 978 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw895639-01.jpgKazada araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 2’si çocuk 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

aw895639-03.jpgYaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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