Siirt'te oğlunu kurtarmak için çaya atlayan baba boğuldu

Siirt Merkeze bağlı Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı kenarında ailesiyle pikniğe giden Münür Ulıtaş (21), serinlemek için girdiği suyun akıntısına kapıldı.

Durumu fark eden baba İsmail Ulıtaş (40), oğlunu kurtarmak için çaya atladı. Bir müddet sonra baba ve oğul gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların yetkililere haber verdi. Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve hayati tehlikesi olan Münür Ulıtaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Ulıtaş'ın ise cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Ulıtaş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.