Siirt'te örtü yangını: 25 dönüm alan zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt'te örtü yangını: 25 dönüm alan zarar gördü

SİİRT'in Baykan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 25 dönüm alan zarar gördü.B

Akif ÖZALP/BAYKAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 25 dönüm alan zarar gördü.

Baykan ilçesi Demirışık köyü kırsalında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 25 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Siirt'te örtü yangını: 25 dönüm alan zarar gördü

Siirt'te örtü yangını: 25 dönüm alan zarar gördü

Siirt'te örtü yangını: 25 dönüm alan zarar gördü

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