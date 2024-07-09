Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı

Olay, dün gece saatlerinde Eruh ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana geldi. B.G. yönetimindeki pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü B.G. ile birlikte A.Y. ve D.G. de yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.