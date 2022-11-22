Siirt'te yol ortasında kadına şiddet kamerada

İHA - Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi hastane caddesinde yaşandı. Bir kadın, yol ortasında tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından darp edildi. Şahıs, yere düşen kadına vurmaya devam ederken, aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti.
O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.
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