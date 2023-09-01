Siirt’teki depremde dağdan kaya parçaları koptu. Görüntüleri çoban çekti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre saat 07.35’te merkez üssü Siirt olan 3.9 ve saat 08.00'de 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki depremde dağ yamaçlarından kopan kaya parçaları ve oluşan toz bulutu ise bir çoban tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde saat 07.35’de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar valiliğimize intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.