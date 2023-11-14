Şike var denilen maçın videosu ortaya çıktı. Şüphe uyandıran görüntüler

Polonya 3. kulübü Hutnik Krakow art arda kaybettiği maçlar sonrası federasyona başvuruda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şike var denilen maçın videosu ortaya çıktı. Şüphe uyandıran görüntüler

Polonya kulübü şike şüphesi nedeniyle son çare olarak federasyondan yardım istedi.

3. lig kulübünü Hutnik Krakow son maçlarında alınan sonuçların şüphe uyandırdığını iddia ederek soruşturma için Polonya Futbol Federasyonu'na (PZPN) çağrı yaptı.

Hutnik son iki maçında da 3-0 öne geçmesine rağmen mağlup olunca ortalık karıştı.

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Lech Poznan II'ye 4-3 mağlup olan Krakow son olarak sahasında lig lideri Kotwica Kolobrzeg'e yine 3-0’dan 5-3 mağlup oldu.

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3. Lig ekibi Polonya Futbol Federasyonu Disiplin Görevlisinden son iki maçta şike olayı olup olmadığını incelemek üzere bir analiz yapması talebinde bulundu.

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Kulüp ayrıca bir A takım oyuncusunu derhal geçerli olmak üzere takımdan uzaklaştırdı. Bir diğerinin sözleşmesini de karşılıklı anlaşmayla feshetti.

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Hutnik Kulübü Başkanı Artur Trebacz, Przeglad Sportowy Onet ile yaptığı röportajda çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

İşte o ropörtaj:

Duyuruda ilettiğimiz kararların her biri ayrı ayrı okunmalıdır. Yalnızca ilk ikisi birleştirilebilir çünkü bunlar analiz sonrasında uzaklaştırılan oyunculara atıfta bulunur. Sadece son iki tuhaf maçta değil, önceki maçlarda da hatalar yaptılar. Bu kesinlikle sportif bir karardır ve diğer iddialarla hiçbir ilgisi yoktur.

Her iki maçı da kontrol edip doğrulamak istiyoruz. Bunu kendimi savunmak için yapıyoruz. Tuhaf şartlarda kaybettiğimiz, 60. dakikaya kadar her ikisinde de 3-0 önde olduğumuz ve son dakikalarda gol yediğimiz iki maçın ardından kulübümüze yönelik birçok saldırı yapıldı. Hainlikle suçlandık.

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