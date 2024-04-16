Şikeli maçın görüntüleri ortaya çıktı. Fatih Terim'den açıklama bekleniyor

Geçtiğimiz hafta Yunan Dikisports'un yayınladığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Aris kulübü başkanı Thodoros Karypides ve AEK başkanı Yiannis Papadopoulos'un buluşması dikkat çekti.

PAE Rodos'un sahibi Panagiotis Diakofotis'in de yer aldığı toplantının ardından, Aris'in play-off maçlarında Yunan hakemlerin görev alması için resmi talepte bulunduğu belirtildi.

Bu talebin kabul edilebilmesi için karşılaşmanın diğer takımının da onayı gerekiyordu.

Federasyon, kısa süre içinde yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki AEK-Aris maçında Yunan hakem Vangelis Manouchos'un düdük çalacağını duyurdu.

Önceki akşam Atina'da oynanan ve Manouchos'un yönettiği maçta AEK, Aris'i 2-0 mağlup etti. Goller maçın ilk 15 dakikasında atıldı.

Aris, maça ideal kadrosundan eksik, sürekli forma giyen oyuncuları Darida, Moron, Fabiano, Suleymanov, Ferrari ve Zamora olmadan çıktı.

GÖZLER FATİH TERİM'DE

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un en yakın rakibi AEK bu galibiyetle puanını 69'a yükseltti.

Panathinaikos ise 68 puanda 2. sırada.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından gözler Fatih Terim'in yapacağı açıklamaya çevrildi.