Sıkı Yeşilaycı Ümit Özdağ sordu: Neden rakı içen emniyet müdürü ve valimiz yok?

Erdoğan’ın ülkenin çevresindeki krizlere ve milli birliğin önemine dikkat çekmesini “inandırıcı bulmadığını” belirten Özdağ, Erdoğan’ın 2002 yılından bu yana Türkiye’yi kutuplaştıran ve gerilim yaratan politikalar izlediğini, bunun sonucunda ülkenin düşman kamplara bölündüğünü savundu.

Özdağ, ayrıca “Ben sıkı bir Yeşilaycıyım ama neden rakı içen emniyet müdürü veya valimiz yok? Rakı içmek suç mu? Veya neden Alevi vatandaşlarımız vali veya emniyet müdürü olamıyor?” şeklinde konuştu.

Özdağ, Erdoğan’ın Türkiye’nin çevresinde bir ateş çemberinin var olduğunu kabul etmekle birlikte, bu çemberin ülkenin sınırlarını uzun süredir etkilediğini ifade etti.

Türk ordusunun Irak ve Suriye’deki savaşlarda yer aldığını, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında ve Kafkaslar’daki gelişmelerde aktif rol oynadığını belirtti. Libya iç savaşında ve Afrika’daki Türk askeri ve istihbarat operasyonlarına da dikkat çeken Özdağ, “Özetle, ülkemiz zaten düşük yoğunluklu bir savaşı yaşıyor” dedi.

Sığınmacılarla ilgili eleştirilerde bulunan Özdağ, Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu ve bu sayının giderek arttığını belirtti. Ayrıca, ABD ordusu tarafından eğitilmiş yüzbinlerce Afgan ve sayıları bilinmeyen selefi cihatçıların Türkiye’de bulunduğunu ifade etti. Erdoğan’ın milli birliği sağlamaya yönelik çağrılarının etkili olabilmesi için, “22 yıldır hor görülen, aşağılanan ve düşmanlaştırılan insanlara ‘Milli birliğe ihtiyacımız var, toplanın’ denilerek milli birlik sağlanamaz” dedi.

Ekonomik eşitsizliklere de dikkat çeken Özdağ, 85 yaşındaki yaşlıların sokaklarda kağıt mendil satmak veya domates toplamak zorunda kaldığını vurguladı. “Vergi vermeden ihalelerle Londra’da sokak satın alan bir ülkede milli birliği sağlamak zordur” şeklinde konuştu.

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Özdağ, Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme çabalarının yetersiz olduğunu belirterek, devlet memurları arasında tarikata veya cemaate bağlı olmadan görev yapabilmenin önemine dikkat çekti. “Herhangi bir tarikata veya cemaate üye olmadan da devlet memuru olabileceğimizi gösterin bize” diyen Özdağ, “Ben sıkı bir Yeşilaycıyım ama neden rakı içen emniyet müdürü veya valilerimiz yok? Rakı içmek suç mu? Veya neden Alevi vatandaşlarımız vali, emniyet müdürü olamıyor?” şeklinde ifade etti.

Son olarak, Özdağ, Erdoğan’dan Atatürk’e saygı göstermesini ve İstanbul Hava Limanı’nın adının Atatürk Hava Limanı olarak değiştirilmesini talep etti. Erdoğan’ın Türk milletinin tarihine ve Anayasası’na saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, “Milli birliği sağlamak, Atatürk ve kurucu değerlerle olan kavganızı bitirmenizle mümkün olacaktır” dedi. Özdağ, “Anayasamızın giriş kısmı, ilk dört maddesi ve 66. Maddesiyle ilgili bir sorununuz olmadığını ifade edin. Üç tane emperyalizm destekli unsuru memnun etmek için 4000 yıllık devlet geleneğine sahip Türk Milleti ile karşı karşıya gelmeyin” şeklinde konuştu.