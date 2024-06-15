Sikkim'de şiddetli yağmur ve heyelan can aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sikkim'de şiddetli yağmur ve heyelan can aldı

Hindistan'ın Sikkim kentinde şiddetli yağmur ve heyelan nedeniyle 6 kişi öldü, 2.000 turist ise mahsur kaldı.

Hindistanlı yetkililer yaptıkları açıklamada, bu hafta yaşanan doğal afetler sebebiyle en az altı kişinin öldüğünü ve Hindistan'ın Himalaya Eyaleti'ne bağlı Sikkim şehrinde aralıksız yağışların ardından toprak kayması ve sel nedeniyle yaklaşık 2.000 turistin mahsur kaldığını bildirdi.

Yetkililer, Nepal'in Sikkim sınırındaki Taplejung bölgesinde yağmurların ardından yaşanan heyelanda dört kişinin öldüğünü söyledi.

Kuzeydoğu Hindistan Eyaleti'nin yerel yönetimi, şiddetli yağmurların Sikkim'in kuzeyini kapsayan ve eyalet başkenti Gangtok'un yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alan Mangan bölgesindeki çeşitli yerlerde de toprak kaymalarını tetiklediğini açıkladı

Geçen yıl Sikkim'de Himalaya buzul gölündeki patlamanın sellere yol açması sonucu 179 kişi ölmüştü.

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