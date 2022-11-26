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  • Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, James Bond'un partisinde ülkemizi temsil etti. Şıklığı ve Karizmasıyla göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, James Bond'un partisinde ülkemizi temsil etti. Şıklığı ve Karizmasıyla göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım James Bond’un 60. yılını kutlamak için Daniel Craig’in katılımıyla Londra’da düzenlenen davete katıldı. Gecede dünyanın farklı ülkelerinden gelen tanınmış simalar da vardı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:49
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Şıklığı ve Karizmasıyla göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, James Bond'un partisinde ülkemizi temsil etti

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, James Bond'un partisinde ülkemizi temsil etti. Şıklığı ve Karizmasıyla göz kamaştırdı
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Kaan Yıldırım İngiltere'de düzenlenen çok önemli bir davette ülkemizi temsil etti. İsviçreli bir saat üreticisi, James Bond'un 60. yılını kutlamak için Daniel Craigin katılımıyla Londra’da büyüleyici bir davete ev sahipliği yaptı.

 

 

 

Geceye dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış simaların yanı sıra Türkiye’den de ünlü oyuncu Kaan Yıldırım katıldı.

James Bond serisine olan ilgisiyle de bilinen oyuncu özel üretim saati ile kameraların karşısına geçti.

 

Öte yandan ünlü oyuncu, karizması ve şıklığı ile geceye damga vuran davetliler arasında kendisine yer buldu.

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