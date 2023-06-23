Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz teknede görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum'da görüntülendi. Oyuncu çift, çıktıkları tekne turunda objektiflere yansıdı.

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz teknede görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı.

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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ve Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.

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Çıkan aşk haberlerinin ardından da açıklama yapmayan ikili, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Küdür Koyu'na demir atan çift, güneşlenirken objektiflere yansıdı.

Taze aşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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