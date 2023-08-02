Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

Editör: Özlem KIRAL

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Sık sık gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu.

Gerek özel hayatı gerekse güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisinden bölüm başı aldığı ücreti duyan şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Sıla Türkoğlu'nun aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia edildi.

