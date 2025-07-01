Silah bırakma süreci için tarih netleşti! MİT Başkanı Kalın’ın Irak’a sürpriz ziyareti sonrası

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla kendini fesheden PKK'nın silah bırakma sürecini yarın başlatması bekleniyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde yarın PKK yöneticisi Mustafa Karasu’nun katılımıyla düzenlenecek törenle, silahların ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

Bu gelişme yaşanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın da Erbil’de temaslarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim günü TBMM’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat günü yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı çağrısının ardından terör örgütü PKK 3-5 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 12’nci Kongresi’nde fesih ve silah bırakma kararı aldı.

2 Temmuz Çarşamba günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek programla, belirli sayıda örgüt mensubunun silahlarını ilgili birimlere teslim edeceği öğrenildi.

Töreni eski PKK Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun yönetmesi bekleniyor. Silah bırakma töreninin örgüt kontrolünde kayda alınması ve yayınlanması planlanıyor.

Törende Mustafa Karasu’nun da sürece ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

MİT BAŞKANI KALIN, ERBİL’DE

Öte yandan, bu gelişmeler yaşanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın, IKBY'nin başkenti Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmede, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.