Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş polisi, silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların polisteki sorgusu sorgulamaları sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, silah kaçakçılığına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kalem tabanca, 215 tabanca fişeği, 18 şarjör, 6 silah parçası, 4 bıçak, 5 kurusıkı tabanca, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden O.T ve D.K. sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakılırken, H.A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı, E.Ç , A.T. ve M.G. ise tutuklandı.

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