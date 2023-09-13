Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız AR-15 tipi yasa dışı üretim 9 milimetre çaplı uzun namlulu otomatik silah, 1 dipçik, 3 dolu şarjör, 9 milimetre çaplı 67 fişek ele geçirildi.

Aynı araçtan çıkan 1 ruhsatsız Beretta marka 7,65 milimetre çaplı tabanca ve 1 dolu şarjör olmak üzere 7,65 milimetre çaplı toplam 56 fişeğe de el kondu.

Ele geçirilen suç unsuru malzemeler ile gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.