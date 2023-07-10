Silah sesini duyup balkona çıkan kadın vuruldu

Samsun’un Atakum ilçesinde silah seslerini duyup balkona çıkan Pınar Ş.(51), omzundan vuruldu. Olayla ilgili Yıldıray S. (29) ve Ramazan A. (44) gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Pınar Ş.'nin tedavisi sürüyor.

Silah sesini duyup balkona çıkan kadın vuruldu

DHA’nın haberine göre, olay, dün gece ilçeye bağlı İncesu Yalı Mahallesi’ndeki bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları kişinin sahibi olduğu eğlence mekanına saldırı için bölgeye gelen Yıldıray S. ve Ramazan A., tüfekle ateş açmaya başladı. Bu sırada silah seslerini duyup balkona çıkan Pınar Ş., saçmaların omzuna isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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