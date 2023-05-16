Silah taciri çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ve çevre ilçelerde suç örgütlerine ve çeşitli suçlardan hükümleri bulunan zanlılara silah temin ettiği öğrenilen şüpheli, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi ile yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin çıkarıldığı Kiraz adliyesindeki mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Silah taciri çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

(İHA) İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı silah imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde O.A. (23) adlı bir şüphelinin yasa dışı silah imalatı yaptığı ve bunların ticaretini yaptığı belirlenirken, 14 Mayıs tarihinde şüpheliye ait bir ev ve müştemilata operasyon gerçekleştirildi.

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SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli O.A.'nın, ilçedeki ve çevre ilçelerdeki suç örgütlerine ve çeşitli suçlardan hükümleri bulunan zanlılara silah temin ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi ile yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı Kiraz adliyesindeki mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda ise, 16 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet kuru sıkı tabanca, 24 fişek, 248 tabanca parçası ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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