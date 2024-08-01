Silah ticareti operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silah ticareti operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'silah ticareti' operasyonunda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, T.P. ve İ.P. isimli şahısların yasa dışı silah ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda şahısların evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 177 adet 9 mm tabanca fişeği ve 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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