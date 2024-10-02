Silahını çekti sırtına kurşun yağdırdı. Attığı her adamı izledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahını çekti sırtına kurşun yağdırdı. Attığı her adamı izledi

İstanbul Güngören'de, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişiden biri hasmını uzun süre takip etti. Kaldırımda yürüyen adamın dibine kadar yakınlaşan adam silahını ateşledi. Hem hasmını hem de kaldırımda yürüyen 2 kişiyi yaraladı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.T., husumetlisi tarafından bir süre takip edildi. Şüpheli, üzerinde bulunan silah ile T.T.'nin dibine kadar yaklaştı ve tabancasını peş peşe ateşledi.

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T.T. kendisine isabet eden mermilerle yaralandı. Seken mermiler ise cadde üzerinde kaldırımda yürüyen 2 vatandaşa isabet etti. Olay sonrası saldırgan koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından T.T. ve diğer 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin kaçan şüpheli için arama çalışması devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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