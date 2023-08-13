Silahla 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde dün gece saatlerinde, iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı M.E.Ç.'yi (25) göğsünden, A.T.'yi (31) omzundan ve Y.T.'yi (42) kolundan yaraladı. Daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan İ.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.