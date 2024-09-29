Silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde nisan ve mayıs aylarında düğünlerde, genel güvenliği tehlikeye sokan 11 kişi tespit etti. Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonlarda, 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.