Silahla oynarken kendini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, bir genç silahıyla oynarken kendini vurdu. Olay, gece saat 05.00 sularında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Raif K. isimli genç, kaldığı odada tabancasıyla oynamaya başladı.

Bu esnada silahın ateş alması sonucu Raif K.'nin sol bacağına bir kurşun isabet etti. Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.