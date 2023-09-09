Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kısa sürede kavgaya dönen tartışmada 3 kişi av tüfeğiyle vuruldu.

KAYNAK: İHA
Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı

Olay, Efeler ilçesi kırsal Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada S.Ü. (45), M.Ü. (25) ve A.Ü. (61) av tüfeği ile vuruldu. Silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişinin, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw026845-01-1.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Gemlik'te yunusların oyununu vatandaşlar çekti Yaşam
Gemlik'te yunusların oyununu vatandaşlar çekti
Gaziantep FK eski yıldızını kadrosuna kattı Spor
Gaziantep FK eski yıldızını kadrosuna kattı
Yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır? Keşfet
Yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır?
İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu Güncel
İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü