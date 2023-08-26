Silahlı çatışmadan çıkan mermi dükkanın önünde duran spotçuyu kalbinden vurdu

Antalya’da iki şahıs arasında çıkan silahlı çatışmada, çıkan mermilerden biri dükkanının önünde duran spotçunun kalbine isabet etti. Ağır yaralanan spot dükkanı sahibi hastaneye kaldırılırdı.

Silahlı çatışmadan çıkan mermi dükkanın önünde duran spotçuyu kalbinden vurdu

Olay, saat 18:30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 95 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Fatih U. ile Burak A. arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Spot dükkanın önünde duran Erhan Subaşı’ya silahtan ateşlenen mermi isabet etti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erhan Subaşı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan elinde pompalı tüfek ile kaçan Fatih U., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüpheli Burak A. ise kayıplara karıştı. Polisin diğer şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

“O ANLAR KAMERADA”
Öte yandan çatışma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde pompalı tüfekle bir aracı kendisine siper eden Fatih U’nun, Burak A’ya ateş ettiği anlar ve vatandaşların yaşadığı korku yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Burak A’nın tabanca ile olay yerinden kaçması yer aldı.

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