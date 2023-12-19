Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı

Kaynak: DHA
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla etrafa ateş açtı. Bu sırada koşarak bölgeden uzaklaşan 3 kişi, yakındaki bir markete sığındı. Arkasından markete girmeye çalışan ve birinin elinde tabanca bulunan diğer grubu ise kapının önünde karşılayan market sahibi konuşarak içeriye girmemeleri konusunda ikna etti.

Saat 23.20 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suyolu Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Tekmeli yumruklu kavga sırasında gruptakilerden biri belinden çıkardığı tabanca ile çevreye ateş açmaya başladı. Bunun üzerine 3 arkadaş, silahlı gruptakilerden kaçarak yakındaki bir markete sığındı, iş yeri sahibinden yardım istedi.

SİLAHLI KİŞİLERİN MARKETE GİRMESİNİ ENGELLEDİ

Gençleri takip eden ve birinin elinde silah bulunan diğer grup ise kısa sürede markete geldi. Bu sırada iş yerinin kapısına çıkan market sahibi Semih Ç., gruptakilerle konuşarak içeri girmemeleri konusunda ikna etti.

Grup araçla bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi.

Bölgede inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kavga anı marketteki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde gençlerin markete sığındığı, kavganın diğer tarafının markete geldiği ve iş yeri sahibinin grubu uzaklaştırarak kavgayı sonlandırdığı görüldü.

Son Haberler
James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı Bilim
James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı Dünya
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı
Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi Yaşam
Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: Aman iyi çek de meşhur olalım Yaşam
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: Aman iyi çek de meşhur olalım
Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi: İktidardan önce açıklıyorum... Gündem
Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi: İktidardan önce açıklıyorum...
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü Yaşam
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü