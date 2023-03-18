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Silahlı kavga: 1 kişi yaralı

Elazığ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:42
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Silahlı kavga: 1 kişi yaralı

Silahlı kavga: 1 kişi yaralı
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İHA
Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi'nde Doğanlar Camisi yakınlarında, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi belindeki silahı çıkarak tartıştığı şahsa ateş etti.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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