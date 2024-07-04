Silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

Gaziantep’in Nizip İlçesi Kumla mahallesinde ikamet eden A.K isimli vatandaşın evine giderken husumetlileri M.A., M.A., B.A., A.K., M.K. ve R.K. isimli şahıslarca önü kesilerek dövüldü.

Grup çıkan arbedenin silahlı kavgaya dönüşmesiyle B.A. isimli şahıs silah ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Korkunç olay ile ilgili incelme başlatan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli şahsın ikametlerinde arama çalışması düzenledi.

Yapılan aramalar kapsamında 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 62 adet fişek, 45 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kalaşnikof tüfeğe el konuldu.

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken şüpheli şahıslardan A.K., M.A., M.A., B.A., A.K. ve R.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.