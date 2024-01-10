Silahlı saldırganlar canlı yayını bastı: Çok sayıda gazeteci ve çalışan rehin alındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un liman kenti Guayaquil'de yüzleri maskeli silahlı saldırganlar, canlı yayın sırasında TC isimli televizyon kanalını bastı.
Saldırganların ellerinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu görüldü.
Baskın sırasında yere yatırdığı gözlemlenen çok sayıda gazeteci ve televizyon çalışanı rehin alındı.
Canlı yayında, bir kadının "Ateş etmeyin, lütfen ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuldu.
OHAL İLANINDAN SAATLER SONRA GERÇEKLEŞTİ
Baskın, Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil’deki cezaevinde dün ortadan kaybolmuştu.
Baskın, Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın olayın ardından olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra gerçekleşti.