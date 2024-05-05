Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda 4 asker yaşamını yitirirken 2 asker ise yaralandı.

Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları yüzünden bölgeye inemediği aktarıldı.

Operasyonlar esnasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.

Yerel basında yer alan haberde, bölgede 150'den fazla silahlı unsurun olduğu ve çiftçileri tehdit ettiği söylendi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Sürekli olarak devam eden bir saldırı var. Askerler, halkı, açgözlü ahmaklardan kurtarmak isterken hayatını kaybetti." dedi.