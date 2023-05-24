Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde silahlı saldırıya uğraşan Sakız Köyü Muhtarı Hüseyin Gençalp hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, olay, Sincik merkez Onur Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İş yerinde otururken içeri giren Z.A. isimli şahıs elinde pompalı tüfek ile girerek Muhtar Hüseyin Gençalp’a ateş etti. Muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamadı. Hayatını kaybeden muhtar Hüseyin Gençalp'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Z.A., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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