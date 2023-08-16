Sıla'yı üzen haber. Konserlerini iptal etti

Geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılan şarkıcı Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun beynine pıhtı attı. Gençoğlu hastanede tedavi altına alınırken Sıla da Ege konserlerini iptal ederek annesinin yanına koştu.

Sıla'yı üzen haber. Konserlerini iptal etti

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılmıştı. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun da beynine pıhtı attığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ege konserlerini iptal eden şarkıcı, annesini yalnız bırakmadı.

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2. Sayfa'da yer alan habere göre, beynine pıhtı atan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla ise Ege çıkacağı sahneleri iptal ederek annesinin yanına gitti.

Instagram hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla, "Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Sıla'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı annesinin sağlık durumunun nasıl olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Başarılı şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

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