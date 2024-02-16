Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı

Sabah saatlerinde Şile Otoyolu'nda meydana gelen kazda, 34 HPB 600 plakalı bir minibüs, Şile istikametine seyir halinde ilerlerken Kömürcüoda mevkiinde, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

MİNİBÜS ZOR DURABİLDİ

Minibüs, bariyerlere çarparak zor durabildi. Yaşanan kazada, minibüsteki 6 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.