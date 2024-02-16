Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı

Kaynak: DHA
Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı
Şile'de kontrolden çıkan bir minibüs, bariyerlere çaraparak yola savruldu. Yaşanan kazada, minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Şile Otoyolu'nda meydana gelen kazda, 34 HPB 600 plakalı bir minibüs, Şile istikametine seyir halinde ilerlerken Kömürcüoda mevkiinde, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

sile-yolunda-kaza-1-olu-6-yarali-13599-2.png

MİNİBÜS ZOR DURABİLDİ

Minibüs, bariyerlere çarparak zor durabildi. Yaşanan kazada, minibüsteki 6 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

sile-yolunda-kaza-1-olu-6-yarali-13599.jpg

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

sile-yolunda-kaza-1-olu-6-yarali-13599.png

Son Haberler
Bilecik’te son 2 günde zam yağmuru Gündem
Bilecik’te son 2 günde zam yağmuru
TFF 8 takıma zemin uyarısı yaptı. Kulüplere mektup yolladı Spor
TFF 8 takıma zemin uyarısı yaptı. Kulüplere mektup yolladı
Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında inceleme Gündem
Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında inceleme
Ünlü Astrolog'dan Galatasaray kehaneti. Avrupa Ligi'nde yaşanacak bomba olayı anlattı Spor
Ünlü Astrolog'dan Galatasaray kehaneti. Avrupa Ligi'nde yaşanacak bomba olayı anlattı
Maden faciası sonrası yeni görüntüler. Siyanürlü suyun vanası kırılmış Gündem
Maden faciası sonrası yeni görüntüler. Siyanürlü suyun vanası kırılmış
İliç Belediye Başkanı’nın yeğenin de toprak altında olduğu ortaya çıktı Gündem
İliç Belediye Başkanı’nın yeğenin de toprak altında olduğu ortaya çıktı
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli ikramiyesi tepkisi. 'Yazıklar olsun' Gündem
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli ikramiyesi tepkisi. 'Yazıklar olsun'