Şile'de bulunan bombaların nereden geldiği belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirme toplantısında Şile açıklarında tespit edilen 28 adet top mermisinin '2. Dünya Savaşı'ndan kaldığının değerlendirildiği' bildirildi.

KAYNAK: AA
Şile'de bulunan bombaların nereden geldiği belli oldu

İstanbul Şile açıklarında tespit edilen top mermilerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda Sahil Güvenlik tarafından 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmata ilişkin şunları kaydetti:

Bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir.

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