Şile'de denizin ortasında kadına şiddet

Şile Ağlayankayalar Mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, açıkta bulunan bir botun üzerindeki erkek, yanındaki kadına acımasızca saldırdı. O sırada sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren görgü tanığı Mustafa Savaş, kadının çığlıklarını duydu.

Polise ve sahil güvenlik ekiplerine durumu bildiren Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonlarıyla kaydetti. Savaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye 1 saat geç geldiği için botun uzaklaştığını iddia etti.

"CAN KURTARAN EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETMEDİ"

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu. Ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi" diye konuştu.

"SAHİL GÜVENLİK BİR SAAT SONRA GELDİ"

Daha sonra polisi aradığını, polisin ise sahil güvenliğe yönlendirdiğini söyleyen Savaş, "Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler. Ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti" dedi.