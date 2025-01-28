Şili'de facia! Kayalara çarpan turist teknesi battı: 7 ölü, 27 kişi kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Osorno eyaletine bağlı Bahia Mansa koyunda bir turist teknenin kayalara çarparak, battığı bildirildi.
Yetkililer, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, tekneyi kullanan 34 yaşındaki kaptanın gözaltına alındığını kaydetti.
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Polis ise teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını belirterek, motor arızasının kazaya yol açtığını bildirdi.