Şili'de facia! Kayalara çarpan turist teknesi battı: 7 ölü, 27 kişi kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şili'de facia! Kayalara çarpan turist teknesi battı: 7 ölü, 27 kişi kurtarıldı

Şili'nin Bahia Mansa koyunda turist teknesinin batması sonucu yaşanan faciada 7 kişi yaşamını yitirdi,. Can pazarının yaşandı kazada 27 kişi kurtarıldı.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Osorno eyaletine bağlı Bahia Mansa koyunda bir turist teknenin kayalara çarparak, battığı bildirildi.

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Yetkililer, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, tekneyi kullanan 34 yaşındaki kaptanın gözaltına alındığını kaydetti.

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Polis ise teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını belirterek, motor arızasının kazaya yol açtığını bildirdi.

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