Şili’de orman yangınları durdurulamıyor. Onlarca kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili’nin merkezinde bulunan Valparaíso bölgesinde dünden bu yana devam eden ve bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi.

Ülkedeki yetkililerin verdiği bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ederken orman yangını, Şili’de meydana gelen en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçti.

Dünden bu yana söndürülemeyen yangın, Şili’de 2010’da gerçekleşen depremden sonra tarihin en büyük felaketi olarak tanımlandı.

Ülkenin Devlet Başkanı Gabriel Boric, Şili’nin çok büyük bir trajedinin içinde olduğunu belirtirken, yetkililer birçok insanın henüz kurtarma ekipleri tarafından bulunamadığını belirtti.

Yaklaşık 1 milyon insanın bu bölgede yaşadığı belirtilirken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki kıyı şehirleri yangınlardan büyük ölçüde etkilenirken, kurtarma ekiplerinin ise bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği bildirildi.

‘KASIT’ ARANIYOR

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 ayrı yangını başarıyla kontrol altına aldığını belirtti. Bunun yanı sıra, 29 farklı orman yangınıyla mücadelelerinin devam ettiğini ifade etti.

Şili medyasında yer alan bir haberde, Valparaiso şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Penuelas Gölü Doğal Parkı’nda bir yangın çıktığına dair bilgiler paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan bir açıklamada, yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldığı ve bu sebeple bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Ayrıca İçişleri Bakanı Toha, bazı yangınların “kasıtlı” olarak çıkarıldığına dair düşüncelerini paylaştı.