Şili'de orman yangınlarında ölenlerin sayısı 123'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin Valparaíso bölgesinde çıkan yangınlar henüz kontrol altına alınamazken ölü sayısı da her geçen gün artıyor.

SADECE 33 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEBİLDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 123'e çıkarken, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Ölen 123 kişinin sadece 33'ünün kimliğinin tespit edilebildiği açıklandı.

Bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınların söndürülmesi için "gerekli tüm kaynakları" seferber ettiğini aktardı.

Günlerdir söndürülemeyen orman yangınları Şili’de 2010’da gerçekleşen depremden sonra tarihin en büyük felaketi olarak tanımlandı.

Yaklaşık 1 milyon insanın bu bölgede yaşadığı belirtilirken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki kıyı şehirleri yangınlardan büyük ölçüde etkilenirken, kurtarma ekiplerinin ise bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği bildirildi.

‘KASIT’ ARANIYOR

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 ayrı yangını başarıyla kontrol altına aldığını belirtti. Bunun yanı sıra, 29 farklı orman yangınıyla mücadelelerinin devam ettiğini ifade etti.

Şili medyasında yer alan bir haberde, Valparaiso şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Penuelas Gölü Doğal Parkı’nda bir yangın çıktığına dair bilgiler paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan bir açıklamada, yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldığı ve bu sebeple bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Ayrıca İçişleri Bakanı Toha, bazı yangınların “kasıtlı” olarak çıkarıldığına dair düşüncelerini paylaştı.