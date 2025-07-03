Silifke’de acı olay! Avukatın cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Silifke’de tatile gelen 46 yaşındaki avukat Pırşenk Bartan, gece denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yer alan Yapraklı Koy'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil için Şırnak'tan Mersin'e gelen ve avukat olduğu öğrenilen Pırşenk Bartan (46), gece saat 23.00 sıralarında denize girdi.

Çevredeki vatandaşlar kadının gözden kaybolduğunu görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya çıkartılan Bartan'ın cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kadının kimliği ise gece yarısı ailesinin haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı. Hastanedeki işlemlerin ardından cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silifke’de acı olay! Avukatın cansız bedeni bulundu

Silifke’de acı olay! Avukatın cansız bedeni bulundu

Silifke’de acı olay! Avukatın cansız bedeni bulundu

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