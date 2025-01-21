Silifke'de çocuk festivali: Ara tatilde karne hediyesi

Festival, Göksu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Çocuklar için sahne gösterileri, maskot karakterler, konserler, tiyatrolar, film gösterimleri, çocuk atölyeleri ve animasyon gösterileri gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Başkan Mustafa Turgut, festivalin yoğun bir katılım ile başladığını ifade ederek, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden değerli. Onlara karne hediyesi olarak eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunduk. Bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmek yerine, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar" dedi.

Silifke Belediye Başkanı, etkinliklerin sadece şehir merkezinde değil, her gün farklı mahallelerde de düzenlendiğini belirterek, "Festivalimiz bir hafta sürecek ve katılım yoğun. Gelecekte, bu tür organizasyonların daha geniş kapsamlı versiyonlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini

Festival hakkında memnuniyetini dile getiren Havva Söyler, "Çocuklarımız burada doyasıya eğlendiler ve mutlu oldular. Aynı zamanda birbirleriyle kaynaşıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan Turgut, festivalde çocuklarla ve aileleriyle fotoğraf çektirerek, onlara kendi elleriyle yaptığı pamuk şekerlerini ikram etti.

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