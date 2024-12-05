Silinen fotoğraflar 955 bin TL'sinden etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karaman'da U.K., bir kadınla silinen fotoğraflarını geri getirmek için anlaştı. Kadından banka kartlarının şifrelerini istedi. Fotolarını geri getirmek için anlaştığı kişi tarafından dolandırıldığını anlayan kadın şikayetçi oldu. U.K. dahil 3 kişi tutuklandı.

Karaman'da yaşayan H.A. isimli bir kadın, sosyal medya hesaplarından silinen fotoğraf ve görüntüleri geri getirmesi için sosyal medya üzerinden U.K. ile anlaştı.

U.K.'nin görüntüleri kurtarmak için banka kartlarının şifrelerini istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan H.A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şahıs hakkında şikayette bulundu.

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U.K.'nin elde ettiği kart bilgileriyle 56 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı ve 8 farklı kişiye toplamda 955 bin lira para gönderdiği tespit edildi.

Çalışma başlatan ekipler, U.K. ile parayı kullandıkları ileri sürülen H.İ.C. ve M.H.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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