Silinen fotoğraflar 955 bin TL'sinden etti

Karaman'da yaşayan H.A. isimli bir kadın, sosyal medya hesaplarından silinen fotoğraf ve görüntüleri geri getirmesi için sosyal medya üzerinden U.K. ile anlaştı.

U.K.'nin görüntüleri kurtarmak için banka kartlarının şifrelerini istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan H.A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şahıs hakkında şikayette bulundu.

U.K.'nin elde ettiği kart bilgileriyle 56 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı ve 8 farklı kişiye toplamda 955 bin lira para gönderdiği tespit edildi.

Çalışma başlatan ekipler, U.K. ile parayı kullandıkları ileri sürülen H.İ.C. ve M.H.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.