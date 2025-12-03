Rekabet Kurumu, peynir ve süt ürünleri üreticisi Tahsildaroğlu’na ceza verdi. Cezanın şirket çalışanlarından birinin telefonundaki bazı Whatsapp mesajlarının silinmesi nedeniyle verildiği açıklandı.

Rekabet Kurumu, 13 Şubat 2025 tarihinde aralarında Tahsildaroğlu’nun da bulunduğu bazı firmalar ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin iyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile ön araştırma yapmasına karar verdi.

Sözkonusu araştırma kapsamında Rekabet Kurumu Yetkilileri Tahsildaroğlu’nun merkezinde 18 Şubat 2025 tarihinde giderek yerinde incelemede bulundu. Yerinde inceleme kapsamında şirket yetkililerinin yazışmaları kontrol edildi.

Rekabet Kurumu’nun açıkladığı rapora göre, şirketin satın alma müdürünün telefonunda yapılan incelemede, inceleme sırasında Whatsapp’taki bazı mesajların silindiği fark edildi. İncelemede bazı görsel ve mesajların silindiğinin tespiti sonrası bazı mesaj ve görseller geri getirilirken 4 görsele ise ulaşılamadı.

ŞİRKET YETKİLİSİ İFADE VERDİ

Tarihler 3 Mart 2025’i gösterdiğinde ise Tahsildaroğlu, mesajların silindiği telefonu kullanan yetkilinin yazılı beyanını Rekabet Kurumu’na gönderdi. Yazılı ifadede konuyla ilgili yapılan savunma şöyle:

(…..) numaralı ve mobil cihazımda (…..) olarak kayıtlı kişi, Ulusal Süt Konseyi Başkanı olup tarafıma göndermiş olduğu mesaj ile Konsey tarafından 17,15.-TL/LT olarak açıklanan 2025 yılı çiğ inek sütü tavsiye fiyatına eklenecek soğutma bedelinin 50 kuruşu geçmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştur. Ancak yine yazışmalardan görüleceği üzere, konsey tavsiyesinin aksine, Tahsildaroğlu adına 60 kuruş soğutma bedeli ile 17,75.-TL/LT üzerinden anlaşma yapılmıştır. · (…..) numaraları ve mobil cihazımda (…..) olarak kayıtlı kişi ve (…..) numaralı ve mobil cihazımda (…..) olarak kayıtlı kişi ile yapmış olduğum yazışmalarda, bahsi geçen kişiler tarafından Whatsapp aracılığı ile tarafıma göndermiş oldukları görseller, adı geçenler tarafından silindiği için okunaksız görüntülerden ibarettir. Karşı taraflarca silinen görsellerin yeniden yüklenmesi mümkün olmadığından, okunaksız görseller silinmiştir. · (…..) numaralı ve mobil cihazımda (…..) İş olarak kayıtlı kişi ile yapılan yazışmalar ise, süt ürünleri ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin süt alım kapasiteleri ile piyasa araştırması amacıyla tarafıma gönderilen bilgilerden ibarettir. Yukarıda belirtmiş olduğum tüm hususlar, bahsi geçen kişilerin mobil verileri incelendiğinde de rahatlıkla teyit edilebilecektir. Tahsildaroğlu adına yapılan süt alımlarının genelinde piyasanın üzerinde fiyatlar üzerinden anlaşma yapılmakta olduğunu belirtir; Sayın Başkanlığınızca yapılan inceleme ile ilgili herhangi bir delil saklama amacım olmadığını beyan ederim.”

REKABET KURUMU CEZA VERDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Rekabet Kurumu, Tahsildaroğlu’na “yerinde incelemenin engellendiği/zorlaştırıldığı” gerekçesi ile para cezası verdi. Hazırlanan rapora göre şirkete 2023 yılında gerçekleşen net satışın binde beşine karşılık gelen miktarda ceza verildi.

Rekabet Kurumu’nun raporunda yapılan değerlendirme konusunda şu ifadeler yer aldı:

"Yerinde inceleme başladıktan sonra TAHSİLDAROĞLU Satın Alma Müdürü tarafından WhatsApp mesajlarının silinmesi suretiyle yerinde incelemenin engellendiği/zorlaştırıldığı, silinen verilerin çiğ süt alımı ve süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarlarında faaliyet gösteren rakipler ile olan yazışmalar olduğu ve bu davranışın delil karartmaya yönelik bir eylem olarak nitelendirilmesi gerektiği,

- Silinen verilerin bir kısmının (…..) geri getirilmesine rağmen silinen bütün verilere ulaşılamadığı ve veri bütünlüğünün sağlanamadığı, ayrıca geri getirme işleminin yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması niteliğine bir etkisinin bulunmadığı, zira aksi bir durumun kabulünün silme işleminin tespit edilemediği bir durumda teşebbüsler bakımından bir ödüllendirme anlamına gelebileceği anlaşılmaktadır.

Özetle TAHSİLDAROĞLU Satın Alma Müdürü tarafından gerçekleştirilen veri silinmesi eylemlerinin yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması olarak nitelendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."