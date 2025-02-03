Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ'a bir dava daha! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özdağ'ın 26 Şubat 2020'de 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği için o dönem hakkında fezleke hazırlanmıştı.

Ümit Özdağ’dan olay Bahçeli ve Erdoğan paylaşımı! Bu video çok konuşulacak

RE'SEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ümit Özdağ, yaptığı basın açıklamasında "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin rütbeleri ve açık isimlerini açıklayıp şehit olduklarını söyledi. Özdağ hakkında o dönem açıklamalarında MİT mensubu olan iki kişinin isimlerini vermesinden dolayı 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27/2 maddesince re'sen soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmıştı.

Ümit Özdağ aslında neden tutuklandığını açıkladı

DOKUNULMAZLIGI KALKINCA DAVA AÇILDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ümit Özdağ'ın 14 Mart 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem milletvekili genel seçimlerinde yeniden seçilememesi nedeniyle, yasama dokunulmazlığı bulunmadığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma açılması gerektiğini bildirdi. 14 Haziran'da 2024'te ifadesi alınan Özdağ hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa Muhalefet suçunu işlediği belirtilerek iddianame hazırlandı. Özdağ, MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Özdağ, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.