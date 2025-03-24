Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?

Düzenleme: Kaynak: oda tv
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı alınmasının ardından Silivri cezaevine gönderilirken, İmamoğlu'nun ilk fotoğrafı ortaya çıktı ve ilk iftar yemeğinde ne verildiği de açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından geceyi ilk kez cezaevinde geçirdi. İmamoğlu'nun Silivri (Marmara) Cezaevi'ndeki ilk fotoğrafı ve ilk yediği yemeğin bilgilerine ise Odatv ulaşarak paylaştı.

Birçok siyasi tutuklunun bulunduğu İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne dün saat 16.00 sıralarında getirilen Ekrem İmamoğlu'nun o anlara ilişkin fotoğrafı ortaya çıktı.

İFTARDA NE VERDİLER?

Dün akşamı ilk kez cezaevinde geçiren İmamoğlu, niyetli olduğu için akşam yemeği yedi. Mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı tüketti. İçecek olarak ise ayran verildi.

İmamoğlu, bu akşam ise orucunu; et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açacak.

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