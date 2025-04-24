Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı

Kaynak: AA
Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı

İstanbul Valisi Gül başkanlığında Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı yapıldı. Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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