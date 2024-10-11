Silivri’de kuyumcudan 2 kilo altın çalındı

Silivri'de sabaha karşı bir kuyumcuya gelen maskeli 4 kişi içeride bulunana 2 kilo altını alarak kaçtı.

Olay, Silivri Başkomutan Caddesi'nde 04.30 sıralarına meydan geldi. İddiaya göre, maskeli dört kişi araçla geldikleri kuyumcunun kepeği açarak içeri girdi.

50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtılar. Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.