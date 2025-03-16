Silkbank, United Bank ile birleşti

Pakistan bankacılık sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Pakistan Devlet Bankası (SBP), Silkbank Limited'in (SILK) United Bank Limited (UBL) ile birleşmesini onayladı. UBL ve SILK, bu gelişmeyi 11 Mart 2025 tarihinde Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na (PSX) bildirdiler.

UBL, Pakistan'ın en büyük ticari bankalarından biri olup, SILK ile birleşme sürecini tamamladı. SBP'nin 10 Mart 2025 tarihli onayına göre, birleşme planı, Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği 1962'nin 48. Bölümü uyarınca onaylandı. UBL ve SILK tarafından ortaklaşa bildirilen tarihe göre, SBP, birleşmenin "etkin tarihini" 11 Mart 2025 olarak belirledi. Bu tarih itibarıyla SILK, UBL ile tamamen birleşmiş oldu.

Birleşme planına göre, SILK hissedarları, SILK'ın nihai kapanış tarihine kadar (20 Mart 2025) ellerinde bulundurdukları her 325 SILK hissesi için, 10 PKR nominal değere sahip bir adet yeni UBL hissesi alacaklar. Bu hisse değişim oranı, yasal ve prosedürel gerekliliklere uygun olarak belirlendi.

Aralık 2024'te, UBL Yönetim Kurulu, SILK ile birleşme planını onayladı. Bu onaya göre, her biri 10 PKR nominal değere sahip 325 SILK hissesi karşılığında, 10 PKR nominal değere sahip bir adet yeni UBL hissesi verilmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme, 27.944.188 adet UBL hissesinin ihraç edilmesini öngörüyor.

Kasım 2024'te, UBL, Silkbank Limited'e birleşme teklifi sundu ve bu teklif, Silkbank Yönetim Kurulu tarafından prensipte onaylandı. Bu birleşme, UBL'nin müşteri tabanını genişletmeyi ve varlık portföyünü artırmayı hedefliyor.

Birleşme duyurusunun ardından, Silkbank hisseleri %3,51 artışla hisse başına 1,18 PKR seviyesine yükseldi. Buna karşılık, UBL hisseleri hafif bir düşüşle 390,99 PKR seviyesine geriledi. Yatırımcılar, bu anlaşmaya temkinli yaklaştı ve işlem faaliyetleri karışık bir seyir izledi.

Bu birleşme, UBL'nin pazar konumunu güçlendirerek, müşteri tabanını genişletmesi ve varlık portföyünü artırması bekleniyor. Ayrıca, Silkbank hissedarları, UBL'nin geniş operasyonel yapısına dahil olacaklar. Bu stratejik hamle, her iki bankanın da hizmet çeşitliliğini artırarak, müşterilerine daha kapsamlı finansal çözümler sunmasını sağlayacak.