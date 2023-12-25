Şıllık tatlısı nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Şıllık tatlısı nasıl yapılır?
İşte şıllık tatlısı tarifi...

Şıllık tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

- Krep için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 çimdik tuz

- Şerbeti için:

3 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

- İçi için:

1 su bardağı ceviz içi

Hazırlanışı

Tencereye su ve şeker alınır. Şeker eriyene kadar karıştırılır ve kaynamaya bırakılır.

Kaynayınca tereyağını eklenir ve altını kapatıp ılımaya bırakılır.

Süt, su ve yumurta çırpılır.

Un ve tuzu eklenip çırpılmaya devam edilir. Pürüzsüz bir hamur elde edilir.

Krep tavasını yağlanır. Bir kepçe hamurdan dökülür.

Arkalı önlü pişirilir. Krepler soğumaya bırakılır.

Kreplerden biri bir tabağa alınır. Ortasına ceviz koyup rulo şeklinde sarılır.

Tüm kreplere aynı işlem uygulanır. Ardından kesip üzerine şerbet gezdirilir.

Şerbeti hafif çekince servis edilir.

Afiyet olsun.

Son Haberler
Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti Magazin
Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
Beton mikseri devrildi Gündem
Beton mikseri devrildi
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı Gündem
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı Gündem
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı Gündem
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var Spor
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var