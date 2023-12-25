Şıllık tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

- Krep için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 çimdik tuz

- Şerbeti için:

3 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

- İçi için:

1 su bardağı ceviz içi

Hazırlanışı

Tencereye su ve şeker alınır. Şeker eriyene kadar karıştırılır ve kaynamaya bırakılır.

Kaynayınca tereyağını eklenir ve altını kapatıp ılımaya bırakılır.

Süt, su ve yumurta çırpılır.

Un ve tuzu eklenip çırpılmaya devam edilir. Pürüzsüz bir hamur elde edilir.

Krep tavasını yağlanır. Bir kepçe hamurdan dökülür.

Arkalı önlü pişirilir. Krepler soğumaya bırakılır.

Kreplerden biri bir tabağa alınır. Ortasına ceviz koyup rulo şeklinde sarılır.

Tüm kreplere aynı işlem uygulanır. Ardından kesip üzerine şerbet gezdirilir.

Şerbeti hafif çekince servis edilir.

Afiyet olsun.