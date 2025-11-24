Kaza, akşam saatlerinde Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi yakınlarında meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen tanker, aynı yönde giden öğrenci servisine arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle servis yoldan çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı servis şoförü ile 13 öğrenci, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAM PARTAL HASTANEYE KOŞTU

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu hastaneye gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kaymakam Partal, hastane çıkışı şunları söyledi:

“Okul servis aracımız ile tankerin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Allah’a şükür, durumu ağır olan bir öğrencimiz ya da şoförümüz yok.

Servis aracında 13 öğrencimiz bulunuyordu. Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Doğal olarak korkmuşlar. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şoförümüzün bacağında kırık var ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi”