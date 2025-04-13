Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Şırnak Silopi’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Feci kazada. Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 27 APN 531 plakalı otomobil, yoldan çıkıp bina duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde Yiğit ve Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Silopi Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yiğit ve Tanrıkulu'nun cenazeleri Karşıyaka Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan, Mehmet Kadri Yiğit'ten geriye, bir süre bir yakınlarının düğününde ortada oynarken çekilmiş görüntüleri kaldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Silopi’de feci kaza: Araç hurdaya döndü: 2 genç öldü

Son Haberler
Didim Belediyesi, sahilleri yaza hazırlamak için çalışıyor
Didim Belediyesi, sahilleri yaza hazırlamak için çalışıyor
Beşiktaş, Göztepe mesaisine başladı
Beşiktaş, Göztepe mesaisine başladı
Marble İzmir’de sanat mermerle bir araya geldi
Marble İzmir’de sanat mermerle bir araya geldi
Marble İzmir’e büyük ilgi
Marble İzmir’e büyük ilgi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! 208 adet hap ele geçirdi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! 208 adet hap ele geçirdi